https://static.news.ru/photo/0becd19c-e03c-11e9-b52b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские инженеры разработали необычный способ борьбы со снегом на дорогах. Для того чтобы избавиться от сугробов, предложено использовать электропроводящий бетон.

Специалисты РосдорНИИ считают, что его можно укладывать вдоль краёв проезжей части, где он будет обеспечивать таяние снега, а вода, в свою очередь, будет стекать в ливневую канализацию. Это позволит быстро освобождать дороги от сугробов и избежать обледенения трасс, что часто приводит к авариям и заторам. В то же время на сложных участках дороги, таких как мосты, съезды или путепроводы, такой бетон можно размещать по всей ширине проезжей части, отмечает RT. По мнению экспертов, такое покрытие можно считать безопасным для пешеходов и водителей.

Ранее, как писал News.ru, Верховный суд России признал сильный снегопад причиной для пропуска работы. Суд поддержал сотрудницу московского НИИ, которая была уволена из-за того, что не пришла на работу по причине непогоды.