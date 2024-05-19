В России придумали, как бороться с номерами-перевертышами на авто Адвокат Миронов: МВД предложило лишать водителей прав за номера-перевертыши

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России участились случаи использования водителями автомобилей номеров-перевертышей, в связи с чем МВД решило ужесточить наказание за это нарушение, заявил агентству ПРАЙМ заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Ведомство предложило добавить в ст. 12.2 КоАП отдельную часть — 2.1. Нарушителей предлагается лишать прав на срок от года до полутора лет.

МВД <...> предложило добавить в ст. 12.2 КоАП отдельную часть — 2.1, предусматривающую ответственность исключительно за использование устройств, скрывающих госномер, — сказал правозащитник.

Ранее юрист Сергей Радько заявил, что владельцев машин со скрытыми номерами в России сложно будет наказать за нарушение новых правил. Он подчеркнул, что при отсутствии камер такие авто придется разыскивать патрульным службам полиции.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее поручил Минтрансу и ГИБДД проработать механизм отправки конфискованного транспорта на СВО. Политик уточнил, что за прошлый год в республике задержали 7,8 тысячи водителей с признаками опьянения, из них свыше 1,2 тысячи — повторно. Арестовано 374 автомобиля, конфисковано — 266.