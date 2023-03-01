В России прекратился показ фильмов и сериалов Disney

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

В Российских киносервисах с 1 марта прекращен показ фильмов и сериалов от американской компании Walt Disney из-за окончания срока действия контрактов, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу онлайн-сервиса IVI. Отмечается, что американский кинопроизводитель отказался продлевать или заключать новые контракты на свой контент в связи с санкциями против России.

С 1 марта фильмы и сериалы Disney недоступны для просмотра на российских сервисах, — сказано в публикации.

Компания при этом не сообщила о своих планах на российский рынок в случае снятия санкций.

Ранее в Минфине США рассказали, что под американскими санкциями оказалось более 80% российского банковского сектора. Отмечается, что под ограничениями оказалось около 2,4 тысячи физических и юридических лиц с начала специальной операции на Украине. По информации ведомства, российский рынок покинуло более тысячи иностранных компаний. В Минфине добавили, что под санкциями Штатов оказались 10 крупнейших банков России.

Ранее представительство Швеции на своей странице в Twitter сообщило, что страны Евросоюза одобрили десятый пакет санкций в отношении России. Отмечается, что представители ЕС трижды не могли прийти к единому мнению относительно новых ограничений. Новый пакет предполагает занесение в черный список 62 человек и 28 организаций, в том числе трех банков — Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка.