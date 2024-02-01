В России прекратил работу бесплатный антивирус Avast. Чем его заменить?

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разработчик популярного антивируса Avast и утилиты для «чистки» устройств CCleaner закрыл россиянам доступ к своим программным продуктам. Теперь жители РФ не могут работать с ними внутри страны. Продажи лицензионных продуктов Avast Software были приостановлены еще в марте 2022 года. NEWS.ru узнал, есть ли способы использовать эти программы в дальнейшем и чем их можно заменить.

Что произошло с антивирусом Avast

Как пишет специализирующийся на IT-сфере Telegram-канал «Окно возможностей», при попытке запустить антивирусы Avast и AVG, Avast Mobile Security для Android, Avast Free Antivirus или бесплатную утилиту CCleaner российские пользователи видят уведомление о том, что программа больше «не поддерживается в вашей стране или регионе». Кроме того, Avast Software закрыла доступ из РФ к сайтам Avast и AVG.

В службе поддержки антивируса Avast также предупредили, что услуги не предоставляются россиянам и жителем Белоруссии «в связи с регулированием экспорта из-за недавних событий».

«Если вы являетесь текущим пользователем и используете наши продукты, их некоторые функции могут не работать или вы можете столкнуться с ошибками при использовании наших сервисов и программ. Приносим свои извинения за возможные неудобства и благодарим вас за то, что являетесь нашим клиентом», — сказано на сайте.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Работают ли уже установленные версии Avast Software

Как рассказал NEWS.ru IT-аналитик и специалист по цифровой безопасности Илья Вайцман, ранее установленные антивирусы «в принципе, защищают, но если не обновляются определения вирусов, то защита будет постепенно ослабевать».

«Для компьютерной версии Avast предусмотрена даже работа в офлайн-режиме, без подключения к интернету (это может оказаться необходимым, если компания-производитель захочет вовсе блокировать действия установленных антивирусов). Вопрос для установленных программ только в получении обновлений. Но их, даже в самом плохом случае, можно регулярно скачивать вручную, используя VPN, и устанавливать отдельно», — отметил Вайцман.

Могут ли программы Avast работать с VPN

Telegram-канал «Окно возможностей» пишет, что использование VPN-сервисов с подключением через европейские серверы позволяет обходить ограничения на работу приложений. По словам Вайцмана, версии для ПК, действительно, работают «как с использованием общего туннельнего адаптера VPN или системного прокси, так и через индивидуальные настройки прокси».

«С мобильной версией все не так хорошо. Возможно, антивирус определяет принадлежность пользователя по номеру мобильного телефона или настройкам аккаунта в Google (теоретически поменять страну в нем можно, но это не самая простая операция). Тут надо проверять, как они выявляют россиян», — отметил собеседник NEWS.ru.

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Чем можно заменить Avast и CCleaner

Илья Вайцман рекомендует использовать несколько приложений для «чистки» устройств, если не работает CCleaner, и альтернативы антивирусам.

«Могу порекомендовать набор из бесплатных версий Wise Disk Cleaner и Wise Registry cleaner. Из бесплатных антивирусов неплохо работают Comodo Free Antivirus и ClamWin Free Antivirus. Как вариант можно рассмотреть еще антивирусы Total 360 Security и Malwarebytes. Вообще, вариантов очень много», — отметил специалист.

Как ограничивалось действие Avast в России

Разработчик антивируса Avast и утилиты CCleaner — чешская компания Avast Software — прекратил поддержку и продажу своих продуктов в РФ и Белоруссии в марте 2022 года. В официальном заявлении IT-предприятие объяснило свое решение проведением специальной военной операции на территории Украины. Но тогда компания не блокировала работу приложений.

«Пользователи из России, которые уже купили лицензии, смогут полноценно использовать свои продукты до истечения срока действия лицензии. Пользователи, у которых уже установлена бесплатная версия, по-прежнему защищены и могут продолжать пользоваться продуктом. Программное обеспечение и антивирусные базы будут обновляться в прежнем режиме. Avast также выполнит контрактные обязательства перед своими деловыми партнерами из России», — заявляли тогда в Avast Software.

До этого американская компания NortonLifeLock Inc. (Gen Digital), разработавшая антивирус Norton и в 2021 году купившая чешскую Avast Software, также остановила продажи программного обеспечения на территории РФ.

Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комментируя прекращение продаж антивирусов Norton и Avast, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с NEWS.ru утверждал, что эти программы уступают по качеству отечественным продуктам.

«Avast — это как продажа сушеных экскрементов летучих мышек, подорожника от всех болезней. Он имитирует современный антивирусный пакет, который не работает, никакой защиты. Norton — средней руки продукт, не более того. Люди почему-то считают, что западные продукты намного лучше наших. Тот же „Касперский“ выше на голову всех этих ребят с точки зрения защиты», — заявлял Муртазин.

Какие IT-компании ушли из РФ после февраля 2022 года

Помимо NortonLifeLock Inc. и Avast Software, с февраля 2022 года, в результате санкций десятки IT-гигантов приостановили свою деятельность в РФ или прекратили поставки продукции. В их числе были Microsoft, IBM, Intel и AMD, Adobe, Apple, Cogent, Hitachi, Homa Games, Lumen, Miro, Oracle Corp, Panasonic, SAP, Autodesk, Cisco Systems Inc., Dell, Ericsson, Nvidia, Nokia, Samsung, Siemens, Sony, TSMC. Некоторые предприятия релоцировали российских сотрудников в другие страны.

Летом 2022 года в РФ перестал работать сервис для графического дизайна Canva. Создатели онлайн-редактора сообщили, что пошли на данные меры в связи с СВО.

В 2023 году компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, заявила об окончательном уходе из России и ограничении доступа к услугам ее брендов. Ранее руководство сайта знакомств заблокировало рекламу в приложении и отключило платные опции для пользователей из РФ.

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