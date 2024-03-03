Названа страна, которая может развязать третью мировую войну Политик Смирнов: Германия может спровоцировать третью мировую войну

Фото: NATO

Германия может стать виновницей развязывания третьей мировой войны, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Так он прокомментировал перехваченную аудиозапись разговора военных ФРГ о возможности ударов по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

Германия может вновь стать виновником третьей мировой войны. Как когда-то Германия развязала Первую и Вторую мировые войны, сегодняшняя политика Берлина способна также привести мир к глобальному военному конфликту, — заявил Смирнов.

Он отметил, что разговор высокопоставленных военных чиновников Германии о возможных ударах по России показывает, что управление бундесвера охватили «безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что перехваченные переговоры высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus могут осложнить отношения Германии и НАТО. В издании отметили, что из беседы следует присутствие военных из США, Великобритании и Франции, помогающих Украине обслуживать сложную западную технику.

В Минобороны ФРГ ранее подтвердили, что разговоры офицеров немецкой армии прослушивались. В ведомстве полагают, что перехват разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост произошел в секторе люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии).