В России представят препарат против индийского штамма

https://static.news.ru/photo/e69d8fc4-cf74-11eb-b701-96000091f725_660.jpg Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разработчики «Спутника V» представят препарат против индийского штамма COVID-19. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса, — пишут создатели.

BREAKING: #SputnikV will soon offer a booster shot, adjusted to work against the Delta variant of coronavirus, first detected in India, to other vaccine manufacturers. Below are the highlights of Sputnik Vâs pioneering role in developing vaccine cocktails. — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 17, 2021

По их словам, это будет так называемая бустерная прививка — дополнительная доза к уже введённому препарату, которая усиливает его эффект.

В России созданы три вакцины от COVID-19: «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова РАН. Также в начале мая стало известно о регистрации вакцины «Спутник Лайт».

Ранее глава центра Гамалеи заявил, что прививать детей российской вакциной «Спутник V» можно будет с четырёхлетнего возраста. По словам специалиста, начинать следует с подростков от 12–13 до 17 лет. Следующая группа — это дети в возрасте от восьми лет.