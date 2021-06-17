В России представят препарат против индийского штамма

Разработчики «Спутника V» представят препарат против индийского штамма COVID-19. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса, — пишут создатели.
BREAKING: #SputnikV will soon offer a booster shot, adjusted to work against the Delta variant of coronavirus, first detected in India, to other vaccine manufacturers. Below are the highlights of Sputnik Vâs pioneering role in developing vaccine cocktails.
По их словам, это будет так называемая бустерная прививка — дополнительная доза к уже введённому препарату, которая усиливает его эффект.
В России созданы три вакцины от COVID-19: «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова РАН. Также в начале мая стало известно о регистрации вакцины «Спутник Лайт».
Ранее глава центра Гамалеи заявил, что прививать детей российской вакциной «Спутник V» можно будет с четырёхлетнего возраста. По словам специалиста, начинать следует с подростков от 12–13 до 17 лет. Следующая группа — это дети в возрасте от восьми лет.