В России подсчитали количество снежных барсов В России насчитали 87 снежных барсов

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Результаты всероссийского учета снежных барсов за 2024 год показали, что в России находится 87 особей данного вида. Большинство этих животных обитает в Республике Алтай, говорится в сообщении Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса „Ирбис“», передает РИА Новости.

В результате исследования оказалось, что на Алтае живут 54 снежных барса. Еще 15 барсов обитают в Туве, а 11 — в Красноярском крае. Еще семь снежных барсов насчитывается на территории Бурятии.

На территории России находится 87 ирбисов, — сообщили в ассоциации.

В организации уточнили, что исследователи пробирались через труднодоступные места. Ученые использовали автомобили повышенной проходимости, задействовали снегоходы, лошадей и даже вертолеты для установки фотоловушек.

В этом году на Алтае зафиксировали на 10 снежных барсов больше, чем в прошлом. Такие сведения говорят о том, что охрана территории, борьба с браконьерами и работа по восстановлению кормовой базы животных дает результаты.

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