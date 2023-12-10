В России предсказали цену нефти Urals в 2024 году Аналитик Осадчий: цена российской нефти Urals составит $65 к концу 2024 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость российской нефти Urals в конце 2024 года составит около $65 за баррель, выразил мнение руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, которые приводит РИА Новости, ожидаемая цена нефти Brent на конец следующего года будет находиться на уровне $75 за баррель.

На основе котировок фьючерсов на бирже ICE можно сделать вывод, что ожидаемая рынком цена нефти Brent составит на конец следующего года около $75 за баррель. Разница между ценой Brent и Urals снижается, можно ожидать, что к концу следующего года она составит около 10 долларов за баррель. Соответственно, ожидаемая цена Urals на конец следующего года — около $65 за баррель, — предположил Осадчий.

Аналитик также спрогнозировал курс рубля. По его мнению, в следующему году может быть пробит уровень 100 рублей за доллар. Курс в 200 рублей Осадчий назвал маловероятным. Он подчеркнул, что в целом происходит стабилизация российской валюты: за один год разница между максимумом и минимумом стала меньше более чем в два раза.

Западные аналитики ранее заявили, что чистый доход РФ от добычи нефти составил $11 млрд, несмотря на введенные антироссийские санкции. По их словам, этот показатель достиг почти 31% от общих доходов бюджета страны за месяц. Эксперты назвали эту сумму «дырой в нефтяных санкциях» против Москвы.