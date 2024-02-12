В России предрекли снижение продаж пива в пластиковых бутылках Эксперт по алкоголю Шапкин: в 2024 году снизится спрос на пиво в пластике

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В 2024 году продажи пива в пластиковых бутылках снизятся, заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что одной из основных причин станет падение интереса к такой продукции со стороны потребителей.

Основной вклад в ограничение использования ПЭТ-тары для напитков будут вносить потребители. Единственное удобство ПЭТ-тары, по сравнению с другими видами потребительской упаковки, — закручивающаяся крышка, — пояснил эксперт.

По словам Шапкина, доля продаж пива в алюминиевых банках в 2024 году при этом может вырасти на 6%. На это в том числе влияет интерес молодого поколения к экологичности и заботе об окружающей среде. Кроме того, алюминиевые банки удобнее, чем пластиковые бутылки. Эксперт добавил, что во многих странах идет борьба против использования пластика для упаковки продуктов и напитков. Так, в России с 1 января 2023 года ввели повышенный коэффициент экосбора на такую упаковку.

Сомелье Денис Руденко ранее предупредил, что цены на дешевые вина в России, в первую очередь на импортные в базовом сегменте, вырастут на 200–300 рублей. Эксперт пояснил, что это связано с повышением импортной пошлины на напитки из недружественных стран.