В России предрекли падение цен на жилье из-за снижения числа покупателей Риелтор Зайцев: цены на вторичное жилье в России будут снижаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на вторичное жилье в России в скором времени будут снижаться, приводят «Известия» слова директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева. По его словам, это связано с падением числа покупателей и с ростом количества предложений.

В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться. В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом, которые могут активизироваться после очередной индексации, — отметил Зайцев.

Эксперт подчеркнул, что средний размер скидки при продаже жилья на вторичном рынке сейчас составляет 6%.

По его словам, сейчас наиболее выгодны для приобретения те квартиры, которые собственники хотят срочно продать, чтобы закрыть долги по кредитам или из-за опасений дальнейшего снижения цены вторичной недвижимости.

По мнению Зайцева, в таких ситуациях скидка может доходить до 25%. Эти варианты все больше интересуют частных инвесторов.

Ранее риелтор Константин Апрелев посоветовал россиянам покупать жилье в новостройках только в том случае, если застройщик собирается сдать его до конца 2023 года. По его словам, в текущих условиях покупателям недвижимости следует быть осмотрительными, так как некоторые застройщики могут обанкротиться. При этом рынок вторичной недвижимости ведет себя идеально, цены снизились в соответствии со спросом населения, добавил эксперт.