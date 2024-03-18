В России предрекли рост цен на молочную продукцию Эксперт рынка Белов: цены на молочную продукцию в России могут вырасти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на молоко и молочную продукцию в России могут вырасти, предупредил председатель Национального молочного союза Артем Белов. В беседе с «Парламентской газетой» эксперт уточнил, что это связано с ростом спроса, себестоимости продукции и уровня зарплат. По его словам, на сельскохозяйственном производстве сказывается и повышение ключевой ставки.

Спрос на большинство продуктов питания, в том числе, конечно, и на молочную продукцию, в прошлом году вырос, и вырос существенно. Эта динамика сохраняется сейчас. <...> Кроме того, сказалось на сельхозтоваропроизводителях и увеличение ключевой ставки практически в два раза, — пояснил эксперт.

Белов уточнил, что в начале 2023 года 1 кг сметаны стоил примерно 389 рублей, а в январе 2024 года его стоимость выросла на 3,63 рубля. Кисломолочные продукты подорожали на 13,6%, а плавленые сыры — на 20,9%. К осени, по словам Белова, ситуация может измениться: производствам необходимо модернизировать старые мощности и внедрять новые технологии, чтобы удовлетворить растущий спрос. В связи с этим прогнозируется рост цен на 7–9%.

Ранее стало известно, что поставщики бананов, в основном крупные ретейлеры, ищут альтернативные пути закупки продукции для российского рынка. Такое решение было принято на фоне неустойчивой политической обстановки в Эквадоре, который долгое время был основным поставщиком бананов в России.