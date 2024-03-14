В России предрекли рост цен на мебель в 2024 году Эксперт рынка Шестаков предупредил о росте цен на мебель на 10%

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В 2024 году цены на мебель в России могут вырасти на 10%, предупредил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что рост будет наблюдаться ближе к осени и будет обусловлен сезонным спросом.

Весной рост цен на мебель маловероятен. Ближе к осени может быть небольшой рост потребительских цен в связи с сезонным спросом, началом учебного года. К сожалению, пока отечественное производство мебели в значительной степени зависит от импортных комплектующих и материалов, — пояснил эксперт.

Ожидается, что цены на мебель вырастут в пределах инфляции при условии стабильного курса валют. Эксперт подчеркнул, что большое влияние на стоимость товаров оказывает зависимость от западных комплектующих. Так, в 2023 году сильнее всего подорожали кухонные шкафы, так как они содержат дорогостоящую импортную фурнитуру.

Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган ранее заявил, что пик годовой инфляции в России ожидается во втором квартале 2024 года. По его словам, инфляция сейчас замедлилась, однако остается выше целевых показателей.