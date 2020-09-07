В России предположили, что Запад спрячет «недоотравленного» Навального

https://static.news.ru/photo/580b75ba-f11b-11ea-8643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Заявление немецкой клиники Charité о выходе оппозиционера Алексея Навального из комы заставило скептически настроенных журналистов и общественников из России гадать, покажут ли политика общественности. Многие предположили, что всё происходящее — заранее срежессированный ход.

Так, Telegram-канал «Темы» предположил, что Навального могут спрятать, как бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые тоже, как утверждают на Западе, были отравлены веществом из группы ядов «Новичок».

Такой вариант развития событий рассматривает и журналист Роман Голованов.

Спрячут [Навального] в особняк за высоким забором. Чтобы его опять русский Петров-Баширов не пришёл добивать «Новичком», — цитирует его «Царьград».

Коллега Голованова Армен Гаспарян допустил, что западные политики начнут позиционировать российского оппозиционера как нового лидера нации и организуют для него «гастрольный тур — ПАСЕ, ООН, Верховная рада и бенефис — признание его [оппозиционным кандидатом на пост главы Белоруссии Светланой] Тихановской президентом России».

В свою очередь журналистка Юлия Витязева назвала произошедшее с Навальным «недоотравлением», которое позволило Charité поднять расценки на свои услуги.

Наконец, политолог Александр Сосновский утверждает, что заранее предсказал «чудесное выздоровление». Правда, оно, отметил он, произошло на два дня позже, чем он ожидал.

Российский оппозиционер больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20-го числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября, как писал NEWS.ru, медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.