В России предложили запретить сыроедение для детей Омбудсмен Волынец предложила законодательно запретить сыроедение для детей

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала запретить на законодательном уровне вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних, передает РИА Новости. Она отметила, что такое питание может иметь тяжелые негативные последствия для детского организма, вплоть до летального исхода.

Мы обратились к руководителям комитетов Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и по охране здоровья с инициативой рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних детей, поскольку употребление детьми несоответствующей пищи или отсутствие определенных продуктов способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти, — сказала омбудсмен.

Волынец напомнила о случаях гибели детей из-за приверженности их родителей вегетарианству, сыроедению и другим диетам. Она указала на то, что в отечественном законодательстве в настоящее время отсутствуют нормы, предусматривающие наказание для родителей, которые принуждают детей к сыроедению и вегетарианству. Реализация инициативы позволит родственникам и представителям соцслужб вмешиваться в ситуацию в интересах детей в случае необходимости, считает омбудсмен.

На прошлой неделе в Красноярске на многодетных родителей-сыроедов завели уголовное дело из-за гибели двухлетнего ребенка. Им грозит до четырех лет лишения свободы. Помимо погибшей дочери в семье воспитывались еще две девочки четырех и семи лет. СКР планирует ограничить подозреваемых в родительских правах.