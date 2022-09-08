В России предложили запретить продажу жилья на стадии строительства Риелтор Апрелев призвал запретить продажу жилья на стадии строительства

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сегодня компании-застройщики экономят буквально на всём, стараясь удешевить значительный объём скрытых работ, сообщил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По мнению эксперта, в такой ситуации невозможно всё отследить с помощью комиссий и при присутствии представителей дольщиков в приёмочной комиссии дома, оптимальным решением этой проблемы стал бы запрет продавать жилье на стадии строительства.

Это стало бы глобальным решением проблемы. Продавать нужно исключительно готовое жильё. Сейчас, когда в России уже созданы адекватные механизмы проектного финансирования, когда банки дают деньги на строительство жилья, это вполне возможно. Продление льготной ипотеки на новостройки можно было бы увязать с тем, что она будет распространяться на приобретение только готового жилья, — заявил Апрелев.

Риелтор также отметил, что в целом наблюдается снижение качества нового жилья вследствие тотальной экономии, поэтому необходимо введение более жёстких инструментов контроля в виде кардинальных изменений структуры финансирования.

Оптимальным решением, как я уже сказал, будет отказ от покупки жилья на стадии строительства, — заключил риелтор.

Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников ранее направил премьеру Михаилу Мишустину предложение внести изменения в Градостроительный и Жилищный кодексы, а также принять закон о товариществах собственников жилья, который будет регулировать порядок создания объединений участников долевого строительства. Эти объединения получат право принимать объект у застройщика при вводе в эксплуатацию. По данным АКОН, сейчас этим занимаются временные управляющие организации, не заинтересованные в соблюдении интересов собственников и принимающие объекты с огромным числом строительных дефектов и недостатков.