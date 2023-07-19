В России предложили запретить ночные авиарейсы ради борьбы с дронами ВСУ Политолог Ванифатов предложил запретить ночные рейсы для эффективной борьбы с украинскими БПЛА

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Участившиеся случаи атаки украинских беспилотников по российской территории требуют особых мер реагирования, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Ванифатов. По его мнению, провокации могут произойти и в других регионах России, поэтому можно было бы запретить ночные авиарейсы, так как львиная доля атак БПЛА происходит именно в темное время суток.

Какими бы профессионалами ни были специалисты, работающие с ПВО, ночью все равно внимание падает. Из-за этого могут пропускаться некоторые БПЛА, также визуально очень трудно заметить дроны ночью, — пояснил эксперт.

Он добавил, что Росавиация может ограничить полеты в зависимости от часовых поясов и возможного уровня угроз в конкретных регионах, а ночные рейсы «перебросить» на день. При этом Ванифатов признал, что даже полное закрытие неба над территорией России не убережет страну от провокаций ВСУ.

Нам на границе и внутри страны нужно выстроить систему радиолокаторов, которые будут выявлять беспилотники на всех высотах и с помощью радиоэлектронной борьбы подавлять их, — резюмировал политолог.

Ранее прапорщик береговой обороны засек дрон в небе над секретной воинской частью, где располагается ракетная бригада, прикрывающая Калининградскую область от нападения с моря. Информацию о БПЛА передали полицейским.