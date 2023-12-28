В России предложили запретить держать телефон в руках за рулем Член ОП Холодов: нужно уточнить в ПДД запрет мобильных телефонов за рулем

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В России необходимо уточнить запрет использования телефона за рулем, в том числе обозначить, что мобильное устройство в целом нельзя держать в руках, заявил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. В беседе с «Парламентской газетой» эксперт подчеркнул, что сейчас в ПДД запрещается только вести переговоры. Это может создавать спорные ситуации.

Переговоры вести нельзя — а в мессенджерах переписываться, получается, можно? <...> Это ведь все не является разговором или, как в ПДД, «переговорами». <...> За основу можно взять формулировку, принятую в Израиле, — там мобильный телефон просто-напросто запрещено держать в руках во время движения, — отметил общественник.

Холодов уточнил, что изменения коснутся не только данного пункта. По его словам, у самих автомобилистов есть запрос на упрощение правил, чтобы они были понятнее и легче запоминались. Кроме того, стоит убрать нечетко прописанные или лишние пункты. Общественник привел в пример запрет на парковку автомобиля на остановках общественного транспорта. Сейчас в ПДД прописано, что машину нужно останавливать не ближе 15 м от знака или разметки. Эксперт пояснил, что этот пункт можно упростить, просто изменив расположение разметки.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить совместно с Общественной палатой предложения по совершенствованию правил дорожного движения в стране. Отмечается, что наработки должны быть представлены до 1 апреля 2024 года.