В России предложили замену Дню святого Валентина В России День святого Валентина предложили заменить на Праздник дружбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России День святого Валентина предложили заменить на Праздник дружбы и товарищества, пишет RT со ссылкой на документ. С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Свое обращение он направил министру просвещения Сергею Кравцову.

Можно сказать, что бездумное повторение западных традиций, положенных на нашу реальность без рефлексии и полного осознания, порождает негативные явления в молодежной и детской среде, — считает общественный деятель.

По его словам, День святого Валентина чужд российской культуре, поэтому данную традицию «необходимо вытеснять и замещать правильными моральными ориентирами». Новый праздник, считает Ветров, помог бы «пронести сквозь всю жизнь хорошие и добрые воспоминания» о школе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал положить конец традиции празднования в России Дня святого Валентина. Он назвал этот день «не имеющим ничего общего с настоящей любовью». По его мнению, популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви — свободной от ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей. Глава РПЦ также призвал избавиться от Хеллоуина, который считает «безобразной вакханалией».