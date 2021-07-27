В России предложили выделить для женщин отдельные вагоны в метро

Чтобы обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте, нужно выделить им отдельные вагоны. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишет «Вечерняя Москва».

В письме на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева он указал , что в мире уже существует подобная практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». В таких вагонах женщины будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам. Кроме того, ими также стали бы пользоваться беременные или женщины с маленькими детьми.

Петров предлагает провести эксперимент по запуску женских вагонов в метрополитене, трамваях и других видах общественного транспорта.

Как сообщалось, в метро нередко происходят конфликты с участием пьяных пассажиров. Так, в марте в московском метро мужчина, исполнявший песни в вагоне электропоезда, брызнул из перцового баллончика, а затем избил другого пассажира, которому не понравилось его пение.