В России предложили выделить для женщин отдельные вагоны в метро

Чтобы обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте, нужно выделить им отдельные вагоны. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишет «Вечерняя Москва».
В письме на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева он
Петров предлагает провести эксперимент по запуску женских вагонов в метрополитене, трамваях и других видах общественного транспорта.
Как сообщалось, в метро нередко происходят конфликты с участием пьяных пассажиров. Так, в марте в московском метро мужчина, исполнявший песни в вагоне электропоезда, брызнул из перцового баллончика, а затем избил другого пассажира, которому не понравилось его пение.