В России предложили ввести сертификацию нянь с проверкой на детекторе лжи

https://static.news.ru/photo/2ea86a26-6b86-11eb-9bcf-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Заместитель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила с предложением ввести обязательную сертификацию нянь с тестированием на детекторе лжи.

По мнению Пушкиной, эта мера позволит принимать на рынок труда грамотных, квалифицированных работников. Со своим предложением она намерена обратиться в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Кроме того, в программу сертификации Пушкина считает нужным включить тестирование на полиграфе. По её словам, как бы идеально не выглядела няня, она может скрывать алкоголизм, случаи воровства и избиения детей. Депутат пояснила, что обеспеченные люди давно используют детектор лжи для проверки своего домашнего персонала, однако «мама-одиночка этого точно сделать не сможет».

На сегодняшний день в этой нужной и крайне ответственной сфере много людей без соответствующего образования, которые считают, что сами всё имеют и знают, как лучше сделать, — цитирует Пушкину РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее на восемь лет была осуждена жительница Дагестана, признанная виновной в смерти ребёнка, за которым она присматривала в качестве няни. Соответствующее решение вынес Дербентский городской суд. Осуждённая работала няней в семье убитого ребёнка в 2019 году. За время, проведённое с девочкой, женщина неоднократно применяла силу в её отношении. Она регулярно избивала ребёнка. В один из декабрьских дней в 2019-м няня столкнула девочку со шкафа, куда та полезла за сладостями. Малышка сильно ударилась головой о пол и скончалась.