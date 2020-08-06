В России предложили ввести распределение для студентов-платников

https://static.news.ru/photo/48cf0c5e-d7ff-11ea-aa81-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

В вузах стоит возродить механизм распределения для студентов, которые не могут сами заплатить за обучение, а прошли только на платное отделение. Так считает член Общественной палаты Султан Хамзаев.

В его письме в Министерство труда он пояснил, что выпускники, поступившие на платные отделения должны иметь возможность заключить договор на безвозмездное обучение, а после окончания института «будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России».

По мнению Хамзаева сделать это необходимо, потому что не все россияне могут позволить себе оплатить своим детям образование, а из-за пандемии коронавируса ситуация стала ещё хуже, пишет РБК.

Если студент откажется от распределения после вуза или его отчислят, то он будет обязан возместить траты на его обучения.

Из-за вспышки COVID-19, которая началась в России в марте, образовательные учреждения полностью перешли на дистанционное обучение. Экзамены в вузах и школах провести в режиме онлайн не получилось, из-за того, что технологически система проведения экзамена к этому не готова. Об этом ранее заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом госэкзамены и защиты дипломов в большинстве вузов всё-таки состоялись в дистанционном формате.

Как писал NEWS.ru, ранее в ЛДПР предложили давать скидки на обучение за хорошую успеваемость.