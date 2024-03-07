В России предложили ввести «практику публичного покаяния» для артистов Политтехнолог Август: в России нужна «практика публичного покаяния» для артистов

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В России необходима «практика публичного покаяния» для артистов, которые опорочили собственное имя, заявила политтехнолог Алена Август. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» эксперт отметила, что не принимает устоявшуюся практику звезд после каждого скандала ехать в Донбасс.

Мне кажется, еще нужно заслужить, чтобы ты вообще мог туда приехать и тебя там послушали и захотели с тобой пообщаться. <...> А то наши прекрасные товарищи, которые поют там непонятно что, привыкли, что шум пройдет, все рассосется, а «я снова буду рубить бабло и там, и тут». Время требует определяться, это важно, — подчеркнула Август.

Ранее актер Иван Охлобыстин возмутился поездками гостей «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в Донбасс, он отметил, что регион не является «прачечной» или местом, куда звезды едут в качестве «наказания». Его коллега, актер Аристарх Венес также призвал артистов, которые «используют Донбасс как прачечную» для обеления своей репутации, «не заигрывать» с темой. По его словам, к жителям региона не нужно относиться как к другим людям, потому что они ничем не отличаются от всего населения России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила аналогичную точку зрения. Она отметила, что Донбасс не должен быть местом для покаяния деятелей культуры, которые изменили свое отношение к СВО. По ее словам, жители региона не хотят видеть тех, кто «опорочил себя».