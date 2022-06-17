В России предложили ввести кредит под 0% на закупку импортного оборудования Титов призвал ввести кредит под 0% на закупку импортного оборудования

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Кредиты под 0% годовых с государственной гарантией на закупку оборудования из других стран нужно в ближайшее время ввести в России, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, которые передает ТАСС, такое решение могло бы стать прорывным для российского бизнеса.

Я считаю, что должны быть нулевые процентные ставки по закупкам оборудования из-за рубежа при нулевых импортных пошлинах и при гарантиях государства на основное тело кредита. Нам нужны прорывные решения, — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, Титов добавил, что в современных условиях в России нужно всеми силами сохранять занятость населения. По его словам, хорошим выходом было бы возобновление программы льготного кредитования бизнеса ФОТ 2.0, в которой предполагалось, что можно списать задолженности и сохранить занятость. Титов подчеркнул, что сегодня особенно необходимы новые меры, которые позволили бы сберечь предложение на рынке.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в рамках сессии «Строительство и ЖКХ как основа экономического роста» на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что чуть меньше половины россиян не смогут взять ипотеку даже тогда, когда ставка снизится до 0%. Мутко выразил мнение, что нужно максимально развивать в стране рынок арендного жилья.