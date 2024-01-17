В России предложили возродить санаторно-курортную службу Член ОП Муслимов: России необходима система санаторно-курортного лечения

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В России необходимо возродить систему санитарно-курортного лечения, заявил в беседе с с «360» член комиссии Общественной палаты РФ по здравоохранению, врач-хирург Муслим Муслимов. По его словам, это поспособствует развитию идеи комплексного подхода к контролю здоровья граждан.

Как отметил врач, в санаторно-курортное лечение должны входить диспансеризация, наблюдение пациента врачом-терапевтом по месту жительства, а также выписка санаторно-курортной карты и другие нюансы. По мнению эксперта, возможности для создания соответствующей службы в России существуют.

Сам бог велел, как говорится, через возрождение службы санаторно-курортного лечения возродить и идеологию комплексного подхода к контролю здоровья. И новая внедренная единая государственная информационная система в сфере здравоохранения дает эту возможность, — подчеркнул хирург.

По его словам, создание санаторно-курортной системы поможет быстрее восстанавливать здоровье человека и вернуть его к нормальной жизни.

Ранее президент Союза туристических агентств РФ Сергей Голов связал значительное подорожание пляжного отдыха в России с ростом популярности российских санаториев. По его словам, из-за сложившейся ситуации отдых в санаториях приходится бронировать за полгода.