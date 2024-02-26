В России предложили внедрять вместо демократии «власть достойных» Ректор РАНХиГС Комиссаров предложил внедрять в России меритократию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Комиссаров

В России необходимо внедрять меритократию («власть достойных»), что подразумевает принцип управления, где руководят самые способные люди вне зависимости от их статуса, заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, передает «Коммерсант». По его словам, она имеет ряд преимуществ перед демократией, хотя в целом ей и не противоречит.

Меритократия переводится как «власть достойных», и это принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям талантов, компетенций, знаний, а не, например, по рождению или каким-то другим показателям. Мне кажется, это очень важный принцип, — заявил Комиссаров.

По его словам, при демократии к власти могут прийти популисты. «Власть достойных» может реализовываться с помощью кадровых проектов, подобных «Лидерам России», считает Комиссаров.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов рассказал NEWS.ru, что одним из стимулов для возвращения уехавших россиян на родину могут стать широкие возможности для развития предпринимательства. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина во время выступления на Восточном экономическом форуме о том, что в стране наблюдается хорошая тенденция с возвращением уехавших из страны так называемых возвращенцев.

По словам Чернышева, один из стимулов для возвращения на родину — участие в конкурсе «Лидеры России», за победу в котором можно получить грант в один миллион рублей. Кроме того, Чернышов заявил, что «возвращенцы» могут развивать новые субъекты РФ, участвовать в разных бизнес-проектах.