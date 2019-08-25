Россия должна снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания, потому что он был навязан Европой. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.
Этот мораторий навязан России, — цитирует Telegram-канал «Подъём» слова политика.
По его словам, подобные псевдочеловеческие ценности разрушают Россию.
Ранее News.ru писал, что Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь. Он продержался 16 лет. Однако с декабря 2019 года высшую меру наказания вновь хотят приводить в исполнение. Согласно заявлению американского Минюста, её применят к пятерым убийцам.