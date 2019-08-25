Фото: Кадр из фильма «Служу Советскому союзу!»

Учёные из Канады выяснили, что наибольшую опасность для психики подростков несут в себе социальные сети, а не видеоигры, как считалось раньше.

По подсчётам специалистов, каждый час, проведённый ребёнком в соцсетях, увеличивает проявление депрессивных симптомов в последующие четыре года жизни на 0,64 балла. Ранее News.ru писал, что почти половина жителей России никогда...