В России предложили узаконить порядок пересмотра сделок по приватизации РСПП предложил Путину узаконить порядок пересмотра приватизационных сделок

Фото: Kremlin.ru

Александр Шохин

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с предложением прописать в законе порядок пересмотра приватизационных сделок, сообщил президент РСПП Александр Шохин. По его словам, которые приводит «Интерфакс», соответствующее обращение направлено президенту РФ Владимиру Путину.

Речь идет о тех сделках, которые были проведены с нарушениями. В частности, предлагается ввести возможность компенсации бизнесменам рыночной стоимости активов. По словам Шохина, изменения необходимо внести в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Мы предлагаем использовать двухстороннюю реституцию, то есть право государства обратить в казну ту или иную собственность и право текущего собственника на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат. Это первое. Второе — пресекательный срок, — заявил Шохин.

Ранее Генпрокуратура России обратилась в Арбитражный суд с иском о возвращении Ивановского завода тяжелого станкостроения в собственность государства. Ведомство выявило факт незаконного изъятия из владения государства принадлежащего ему предприятия. Как отметили в ГП, это стало результатом «умышленных и взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц и ответчиков».