В России предложили учредить День работника уголовно-исполнительной системы

https://static.news.ru/photo/c80f71ba-66e4-11eb-8153-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с предложением учредить в России 12 марта День работника уголовно-исполнительной системы (УИС). Законопроект с соответствующей инициативой уже внесён на рассмотрение Законодательного собрания Северной столицы.

Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник — День работника уголовно-исполнительной системы путём внесения соответствующего дополнения в утверждённый законом перечень международных, общепризнанных (традиционных) и общероссийских праздников и памятных дат, — приводит «Фонтанка» выдержку из пояснительной записки к проекту закона.

В документе также отмечается, что ежегодное проведение мероприятий, связанных с празднованием дня работника УИС, будет, как иные аналогичные мероприятия, финансироваться за счёт средств регионального бюджета.

УИС включает исполняющие наказания учреждения, Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), следственные изоляторы, тюрьмы, колонии, предприятия, обеспечивающие деятельность УИС, лечебные и другие учреждения.

Как сообщал NEWS.ru, по предложению премьер-министра Михаила Мишустина 29 ноября будет отмечаться День работника транспорта. В этот день в 1809 году императором Александром I были учреждены управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения. Это был первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта.