В России предложили строить детсады и школы из дерева

В России планируется начать возводить социально-культурные объекты с использованием несущих деревянных конструкций. Соответствующее предложение вице-премьер РФ Виктория Абрамченко направила в Минсельхоз и Минстрой. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, из древесины начнут строить многие социально-значимые объекты, в том числе детсады, школы и больницы. Отмечается, что это позволит на 15% сократить себестоимость строительства и ускорить возведение зданий. Замглавы госкорпорации ДОМ.РФ Антон Финогенов подчеркнул, что теперь древесина уже не ассоциируется с недолговечностью — зачастую она не уступает конструкциям из бетона, а иногда и превосходит их по своим характеристикам.

Дом на деревянном каркасе теплее, экологически чище и дешевле — иногда вдвое. Учитывая, что на строительство социальных объектов средства выделяются из госбюджета, экономия может стать заметной, — рассказал председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Директор проектной компании Genpro Даниил Катриченко заметил, что использование древесины способно ускорить строительство в полтора-два раза. Однако, по мнению члена комитета «Деловой России» по строительству Евгения Лоскутова, такая инициатива в любом случае не сможет решить проблему дефицита соцобъектов. По его словам, для этого нужно увеличить целевое финансирование.

Ранее Абрамченко, ответственная за Сибирский федеральный округ, предложила разделить его на отраслевые кластеры — нефть и газ, лес и строительство, сельское хозяйство и т. д. Предполагается, что этот шаг позволит ускорить развитие Сибири.