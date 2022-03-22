В России предложили создать кибервойска

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак предложил создать в России кибервойска и условия для гособоронзаказа в этой сфере, передаёт РИА Новости. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил за учреждение в Следственном комитете, Минцифры, МВД и прокуратуре особых подразделений силовиков, которые будут следить за кибербезопасностью.
Замглавы Минпромторга Шпак предложил подумать над созданием в России кибервойск, — сообщает агентство.
Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк рассказал NEWS.ru, что предложение по созданию в СК, Минцифры, МВД и прокуратуре особых подразделений, следящих за кибербезопасностью в Сети, — это очередной пиар-ход. С тем же успехом можно создать не кибервойска, а войска по борьбе с электричеством, полагает он. При этом он положительно оценил инициативу по повышению компетентности прокуроров и судей для рассмотрения дел, связанных с преступлениями в Сети.