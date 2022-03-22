В России предложили создать кибервойска

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Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал местных жителей эвакуироваться из города из-за его близости к Киеву. Как сообщает РБК со ссылкой на заявление мэра, власти готовы централизованно вывезти тех, у кого нет возможности выбраться из Борисполя самостоятельно.

Чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать вооружённым силам. Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными и обратиться в кол-центр и по возможности уехать из города, —...