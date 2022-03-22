В России предложили создать альтернативные правозащитные институты
Александр Чеков
Александр Чеков
15:16, 22 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Рост русофобии за рубежом привёл к тому, что следует рассмотреть возможность создания международных альтернативных правозащитных институтов. С таким предложением выступила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова, добавив, что действующие механизмы в этой сфере доказали и продолжают доказывать свою беспомощность. Её слова приводит ТАСС.
Мы сегодня видим, как испытывают унижение россияне по всему миру. И мы видим, что нет действенных инструментов для того, чтобы защитить их сегодня. Поэтому считаю необходимым рассмотреть возможность создания альтернативных форматов, новых настоящих правозащитных институтов, которые способны сегодня защитить людей, — говорится в сообщении.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москaлькова заявила, что в настоящее время в мире наблюдается беспрецeдентное ущемление прав русских людей по национальному признаку. Это явления достигло таких масштабов, что его можно назвать «неохолoкостом». Она отметила, что дискриминации подвергаются дeятели культуры, спортсмены, студенты, россиянам за рубежом отказывают в медицинской помощи, запрещают посещать реcтораны