В России предложили создать альтернативные правозащитные институты

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Беженцы с территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик могут стать удобной мишенью для различных преступников, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, поэтому следует внимательно следить за правопорядком на территориях, куда прибывают беженцы.

Беженцы как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации могут стать удобной мишенью для различного рода преступников. Поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников, — сказал Медведев. Он призвал...