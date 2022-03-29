В России предложили сократить рабочую неделю для сохранения занятости

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю. По его словам, которые передаёт ТАСС, эта мера позволит сохранить рабочие места на трудовом рынке. Он считает, что на фоне уменьшения количества рабочих мест на них претендует большее число людей, поэтому рабочее время можно было бы уменьшить, а ставку разделить между несколькими работниками.

Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками, — предложил представитель ФНПР.

По мнению Шершукова, эту меру можно было бы ввести в системообразующих отраслях экономики. Он также напомнил, что вопрос сокращения рабочей недели уже обсуждался, а тема никуда не уходила и должна снова пройти дискуссию.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что в России необходимо сократить продолжительность рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла не 40, а 36 часов. По мнению политика, это позволит улучшить демографическую ситуацию и сохранить полные семьи в стране.