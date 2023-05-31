В России предложили штрафовать за управление электросамокатами до 18 лет Глава АОМ Эрдман предложила штрафовать за управление самокатами до 18 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителей, которые позволяют своим детям в возрасте до 18 лет управлять электросамокатами и дают им пользоваться своими аккаунтами для этого, следует штрафовать, считает директор Ассоциации операторов микромобильности (АОМ) Ксения Эрдман. В разговоре с НСН она поддержала предложение депутата Госдумы Александра Якубовского ограничить управление данными средствами индивидуальной мобильности (СИМ) до совершеннолетия.

Сейчас поправки в ПДД позволяют пользоваться электрическими средствами индивидуальной мобильности лицам с семи лет с сопровождением родителя. Но ребенок не может адекватно управлять самокатом. <...> Я бы также вводила штрафы для родителей, — подчеркнула эксперт.

При этом, по ее словам, ограничение скорости не будет эффективным. Эрдман пояснила, что, по статистике, в городах скорость езды на электросамокате не превышает 15-20 км/ч. Это является разумным пределом, считает эксперт.

Кроме того, решить проблему передвижения на самокате по пешеходной зоне можно только путем развития инфраструктуры. Сейчас на электросамокате можно ехать по проезжей части, где скорость движения не превышает 60 км/ч. По словам Эрдман, в остальных случаях при отсутствии велодорожек на самокате приходится передвигаться по пешеходной зоне. В связи с этим важно развивать велоинфраструктуру, чтобы сделать движение безопасным для всех участников движения.

Депутат Госдумы Александр Якубовский ранее предложил запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того, скорость движения предлагается сократить до 15 км/ч. По его словам, необходимость запрета СИМ обусловлена тем, что пешеходные зоны предназначены для прогулок, «а не попыток увернуться от летящих самокатов».