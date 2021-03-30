В России предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу

https://static.news.ru/photo/ab2d3cf2-4f6d-11e9-bafe-fa163e074e61_660.jpg Фото: дфоут.мвд.рф

Внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие серьёзные штрафы для тех, кто выбрасывает собак или кошек на улицу, предложил член Совета Федерации Александр Башкин. Он также предлагает ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование, сообщает РИА Новости.

По мнению сенатора, подобная мера позволит снизить численность бездомных животных на улицах, а также даст возможность предусмотреть финансовые средства для их отлова, стерилизации и содержания в приютах.

Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование для идентификации оказавшейся на улице собаки и её владельца, а также серьёзные штрафы для таких горе-хозяев, — заявил Башкин.

Сенатор подчеркнул, что данные меры не следует расценивать в качестве наказания, поскольку они являются «компенсацией за бездушность» и за ущерб, который наносится обществу в целом и конкретным людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных животных.

Штрафы, по мнению Башкина, необходимо направлять на отлов бродячих животных и их содержание в приютах. Без такой меры проблему бездомных животных не решить.

Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии. Пока для их владельцев не будут введены санкции, проблема решена не будет, — объяснил сенатор.

Что касается регистрации и чипирования домашних животных, это, по мнению Башкина, сделает хозяев более ответственными в момент выбора, заводить питомца или нет.

Ранее стало известно, что авторы законопроекта, позволяющего региональным властям истреблять бездомных животных в приютах, отозвали его из Госдумы после консультаций руководства «Единой России» с думской фракцией. Глава генсовета партии Андрей Турчак назвал эту инициативу живодёрской. Об этом писал NEWS.ru.