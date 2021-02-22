В России предложили сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление ветеранов

https://static.news.ru/photo/c6693a08-768e-11eb-ab82-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф — до 5 миллионов рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя поправки ко второму чтению проекта закона о защите исторической памяти.

Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы и до пяти миллионов рублей штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, — заявила парламентарий в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Ранее группа депутатов Госдумы подготовила поправки, которые позволяют вводить уголовную ответственность за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. По словам вице-спикера нижней палаты, одного из авторов поправок Ирины Яровой, в Государственной думе предлагают отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах войны. Также предлагается установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана, а также за оскорбление памяти защитников Отечества.

Авторами инициативы также являются глава комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Как сообщалось, оппозиционер Алексей Навальный был признан виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Оппозиционера судили по старой версии статьи УК РФ, которая предусматривает более мягкое наказание, сейчас за клевету можно получить реальный срок.

Кроме того, Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Ветеран Игнат Артёменко снялся в видеоролике государственного телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию в начале июля 2020 года вместе с другими людьми. Навальный назвал участников проекта холуями и позором страны. 15 июня прошлого года СК возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера, писал NEWS.ru.