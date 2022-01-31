В России предложили разрешить регистрировать товарные знаки на своё имя

Правительство РФ внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект, по которому граждане, в том числе и самозанятые, смогут оформлять на себя товарные знаки, следует из данных на сайте госоргана. По действующему закону, только юридические лица и индивидуальные предпринимателям могут получить такое право. Новый закон призван отменить это ограничение.

Так любой россиянин сможет зарегистрировать свой личный бренд.

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части расширения| круга правообладателей товарных знаков)» подготовлен в целях закрепления возможности регистрации товарных знаков на имя граждан, в том числе самозанятых, а также распоряжения правами на них, — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на новые «географические» товарные знаки. По мнению Матвиенко, такой мораторий может обезопасить добросовестных производителей от тех, кто записывает на себя фейковые лейблы.

На сегодняшний день в России, по словам Матвиенко, регистрация торговой марки, привязанной к конкретному месту, может сыграть на руку тем, кто, назвав свою продукцию «алтайским мёдом», будет производить его в столичном регионе.