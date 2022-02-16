В России предложили расширить перечень противоправного контента

Законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке, готовится в Совете Федерации. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Маргарита Павлов, являющаяся одним из авторов проекта.

Нами ведется совместная работа с Роскомнадзором по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве, — сообщила сенатор.

Она добавила, что в настоящее время в Интернете появляется всё больше контента, не подпадающего под определение противоправного, но при этом несущего угрозу и набирающего силу. К числу «опасностей» сенатор отнесла, в частности, аборты, феминизм, чайлдфри и отказ от официального оформления браков, а также различные психологические тренинги. По мнению Павловой, в подобной ситуации нельзя не замечать позицию родительской общественности и специальных центров мониторинга сетей.

Угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства. Безусловно, назрела необходимость законодательных инициатив, и я думаю, этот год будет переломным в этом вопросе, так как мы уже видим, какие шаги нужно здесь сделать, — заявила сенатор.

Также она призвала посмотреть на поведение отечественных социальных сетей. Так, сеть «ВКонтакте» она назвала «самой грязной» и заявила, что там широко присутствует весь представленный ею выше «деструктивный контент».

В настоящее время закон предусматривает внесудебную блокировку сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и о нелегальной продаже алкоголя, информацией о суицидах, о призывах к массовым беспорядкам, с выражением неуважения к обществу, государству и его символам, а также склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» затребовала у страницы фонда имени убитой в Костроме пятилетней девочки отчёт по полученным средствам, пригрозив в ином случае блокировкой. Адвокат семьи Андрей Алешкин назвал это позором. По его словам, сбор средств для помощи родным погибшей был прямым и доступа к информации, которую просит соцсеть, у фонда нет. Помимо этого, в данный момент паблик находится в процессе регистрации и заняться сбором не может.