В России предложили ранжировать службы доставки еды по качеству блюд Председатель СП Шелиц: люди жалуются на отсутствие наказаний за отравления

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне жалуются на отсутствие наказания за отравление едой из служб доставки, заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. По его словам, необходимо обязать компании проходить процедуру подтверждения требований санитарного законодательства и ранжировать их по качеству производимых блюд.

Люди спрашивают, почему случаи отравления едой из доставки не были предотвращены органами государственного надзора, как им обезопасить себя и своих детей от таких отравлений, — уточнил Шелищ.

Кроме того, изготовителей готовых блюд могут обязать предоставлять клиентам оценку соответствия через маркировку на упаковке или информации на сайте сервиса. В Союзе потребителей также поддержали идею об отмене моратория на проверки производителей продовольствия. Они подготовили поправки в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О защите прав потребителей».

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее объявил о том, что на искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента с диагностированным ботулизмом. Он также добавил, что на стационарном лечении остаются 108 человек.