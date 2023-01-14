В России предложили проводить уроки в кинотеатрах АВК предложила проводить уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кинотеатрах

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила проводить уроки по литературе и патриотическому воспитанию в России в кинотеатрах, соответствующая инициатива была направлена в Министерство культуры, рассказал в беседе с ТАСС глава ассоциации Алексей Воронков. По его мнению, подобные меры позволят поддержать отечественные кинотеатры в условия кризиса. Кроме этого, школьники смогут получить более доступную информацию об изучаемом материале, считает он.

Проведение уроков в кинотеатрах - это стандартная история. Идея этой программы - внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда. Когда учитель не просто читает урок, а когда можно посмотреть фильм и обсудить его. <...> Это и золотая коллекция русской классики, и современные истории. Документального материала, который создан для большого экрана, тоже много, — сказал глава АВК.

Он подчеркнул, что такая программа работала в регионах и ранее, однако организовывали ее сами кинотеатры. Именно представители этих заведений тратили средства на конвертацию фильмов для большого экрана, а также зачастую оплачивали трансфер для школьников. Воронков отметил, что особенно хорошо это практиковалось в Ростовской области.

Пока у кинотеатра была прибыль, эту тестовую программу оплачивали кинотеатры, сами договариваясь со школами, и она показывала довольно хорошие результаты. Например, Ростовская область, там эта программа хорошо работала. Несколько сетей и порядка 30 кинотеатров по стране пробовали реализовывать эту программу, и был результат. В ноябре 2019 года мы зафиксировали показатель по одному из кинотеатров — 3 тысячи школьников в месяц по программе «Нескучные уроки», — поделился он.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин на территории России в связи с началом военной операции на территории Украины.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров, ассоциация «Интернет-видео» и Российский книжный союз отправили в Госдуму отзывы на законопроект о принудительном лицензировании контента из недружественных стран. Владельцы кинотеатров и издатели положительно относятся к этой идее, тогда как в онлайн-сервисах указывают, что законопроект противоречит нормам Гражданского кодекса РФ, является нарушением международных соглашений и не учитывает сложности бизнеса в сфере кино и телевидения.