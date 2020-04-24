В России предложили продлить самоизоляцию по коронавирусу до середины мая

https://static.news.ru/photo/99edcb66-8651-11ea-a667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничительные меры, введённые в России в целях недопущения ухудшения ситуации с распространением коронавируса, целесообразно продлить как минимум до 12 мая. Об этом заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

Это мнение, которое у нас, специалистов, складывается. А мы обсуждали и с академическим сообществом этот вопрос, что эти меры необходимо продолжить <...> до 12 мая, как минимум. Это даст продолжение позитивных трендов, — цитирует РИА Новости эпидемиолога, выступившего на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия постепенно начнёт выходить из режима самоизоляции. Сначала на работу смогут выйти граждане, наименее подверженные риску заболеть коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Но все ограничения отменят, когда большинство людей получат иммунитет, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.