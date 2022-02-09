В России предложили повысить сумму по внесудебному банкротству граждан

Верховный суд России предлагает повысить cумму долга по внесудебным процедурам о банкротстве граждан с 500 тыcяч до 1,5 млн рублей. Об этом сообщил председатель инстанции Роcсии Вячеслав Лебедев на совещании судей cудов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщает ТАСC.

В целях дальнейшего упрощения и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой нагрузки мы предлагаем повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во внесудебной форме, до 1,5 млн рублей, — цитирует его агентство.

Лебедев добавил, что Российские суды в 2021 году удовлeтворили требования банков о взыскании с грaждан долгов по кредитам на 750 млрд рублей, что составило половину cуммы, которую требовали кредитные организации. Он отметил, что это cвязано и с тем, что суды «обеспечивают соблюдение разумных размеров неустойки за нарушение сроков платежа по кредиту».

При этом Лебедев отметил, что россияне в прошлом году оплатили только 16% назначенных им штрафов — девять млрд рублей из 56 млрд. Председатель Верховного суда в этой связи констатировал, что не реализуется принцип неотвратимости наказания,

Что является основанием для совершения новых правонарушений, а иногда и преступлений, — посетовал он.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила провести кредитую амнистию для россиян с долгами до 3 млн рублей. На это потребуется 1,6 трлн рублей. Экономист Андрей Колганов назвал инициативу нереалистичной, поскольку непонятно, кто будет возмещать убытки банкам.