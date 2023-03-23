В России предложили ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном Полковник Коротченко: России следует вернуть в войска тактическое ядерное оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что передача Украине боеприпасов с обедненным ураном говорит о движении мира к новому Карибскому кризису. К такой ситуации Москва должна быть готова, вернув в войска тактическое ядерное оружие, отметил полковник запаса в интервью URA.RU.

Коротченко назвал передачу Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном, переводом украинского кризиса на новый уровень.

К этому все идет. Благодаря политике Запада по накачиванию Украины все новыми и новыми видами вооружений, мы движемся ко второму Карибскому кризису, — сказал он.

Полковник запаса считает, что Россия должна подготовить арсеналы «для парирования угрозы полномасштабной агрессии».

Менталитет у английской элиты — пиратов, у американской — гангстеров, и какими-либо заявлениями, либо жестами доброй воли, выражением протеста мы на них повлиять никак не сможем, — считает эксперт.

По его мнению, западные элиты понимают лишь возможности их уничтожения соответствующим потенциалом со стороны Москвы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территориях стран Запада. По мнению политика, после этого желание рассуждать на подобные темы отпадет само собой.