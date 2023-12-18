В России предложили не медлить с освобождением тяжелобольных заключенных Верховный суд внес в Госдуму проект об освобождении тяжелобольных заключенных

Фото: Global Look Press

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о немедленном освобождении тяжелобольных осужденных в случае принятия такого решения судом, следует из документа, размещенного в думской электронной базе. Для этого предлагается внести дополнения в статью Уголовно-процессуального кодекса.

По действующим нормам Уголовного кодекса осужденный, который тяжело заболел после совершения преступления препятствующей отбыванию наказания болезнью, может быть освобожден от него судом. При этом, как указывают инициаторы законопроекта, соответствующее постановление может быть обжаловано в течение 15 суток. В связи с этим тяжелобольные люди продолжают находиться под стражей, ожидая истечения срока для обжалования.

О том, что Верховный суд выступил за внесение соответствующих поправок в уголовно-процессуальный кодекс, стало известно на прошлой неделе. Документ на заседании представил председатель суда Вячеслав Лебедев. Как отмечается, проект направлен на гуманизацию системы ФСИН.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разработал законопроект о запрете арестов в рамках расследования дел о ненасильственных преступлениях. По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, поручение разобраться с произвольными арестами в стране дал президент РФ Владимир Путин. Необходимость такой инициативы она объяснила случаями, когда человека отправляют в СИЗО необоснованно: например, он подозревается в нетяжком преступлении, а жизненные обстоятельства (например, наличие детей) говорят о том, что он никуда не убежит.