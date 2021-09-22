В России предложили оплачивать одиноким пенсионерам замену батарей

Нужно субсидировать затраты одиноких пенсионеров на ремонт стояков водоснабжения и батарей в квартирах. Об этом заявил в беседе с «Вечерней Москвой» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин. По его мнению, такая помощь поможет избежать неожиданных аварий с теплосетью.

Крохин напомнил, что при разрыве старых труб в квартирах страдают не только сами жильцы, но и их соседи. В результате помимо стресса у пожилых людей прибавляются незапланированные расходы.

Должна быть адресная форма поддержки, субсидии. Это нужно для обеспечения безопасности внутриквартирных тепловых сетей. Мало кто думает и заботится о сохранении жилого фонда. Нужно не только ломать, но и сохранять, помогать владельцам, в том числе небогатым пожилым и одиноким людям, — сказал он.

Крохин также считает, что сейчас реально обсудить такую форму поддержки.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести дополнительное ежемесячное пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. По его словам, после утраты такие люди испытывают не только тяжёлую психологическую нагрузку, но и бытовые проблемы при снижении финансовых возможностей.