В России предложили новые изменения в закон «Об образовании» Общественник Михайлов: школьников нужно научить знать свои права и обязанности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В федеральный закон «Об образовании» необходимо добавить норму, закрепляющую права и обязанности школьников, заявил в беседе с «360» общественный деятель Владимир Михайлов. По его словам, в школьном уставе или в договоре с частным заведением должно быть прописано, что никто не имеет права обзывать, оскорблять либо бить ребенка, и детей нужно научить этому знанию. При этом, как считает Михайлов, то же самое касается и действий учеников по отношению к своим одноклассникам и преподавателю.

Когда дети периодически будут это изучать, они с самого начала жизни будут бороться за свои права. <...> Тогда у нас вырастет поколение борцов за права учителей и своих одноклассников, — подчеркнул общественник.

Касаясь нововведений в школьный закон относительно запрета мобильных телефонов на уроках, общественный деятель Игорь Сырченко в беседе с изданием пояснил, что такое ограничение основано на реальной проблеме — отсутствии либо угнетении навыков общения у учеников, когда ребенку легче найти общение в Сети, нежели выстраивать коммуникацию с одноклассниками. По мнению специалиста, впоследствии это может привести к девиантному поведению и развитию асоциальности.

В силу того, что все внимание ребенка не сконцентрировано на обучении и нахождении в школе, а тратится на развлечения и игры в телефоне, то явно снижается процент усвоения информации, качества и скорости обучения, — добавил эксперт.

По словам педагога и профориентолога Татьяны Тихоновой, норма закона о возвращении в школы уроков труда не является чем-то новым, так как у детей уже есть уроки технологии. В то же время, по словам специалиста, школьникам стоит иногда меняться кабинетами труда, и тогда мальчики, например, смогут учиться готовить, а девочки — мастерить.

Навязывание «гендерных» работ давно ушло в прошлое. <...> Если девочке совершенно не нравится держать в руках иглу, это не значит, что она будет плохой хозяйкой, — объяснила учитель.

Она напомнила, что цель уроков технологии — не только обучение ребенка что-то делать своими руками, но и помощь в поиске интереса в многочисленном разнообразии профессий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что во время школьных уроков труда девочек надо учить варить борщ, а мальчиков — держать молоток. По его словам, таким образом детей в школе надо готовить к взрослой жизни.