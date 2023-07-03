В России предложили новое ограничение для курильщиков Политолог Ярошенко призвал ввести ограничение на продажу сигарет ночью по аналогии с алкоголем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курение табака является одной из главных причин высокой смертности в России от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому в отношении сигарет и других никотиносодержащих продуктов необходимо ввести запрет на их свободную продажу в ночные часы, считает политолог Алексей Ярошенко. В беседе с «360» он пояснил, что ранее введенный запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 оказался очень эффективным, так как многие люди, лишенные возможности купить спиртное после 23:00, сохранили свое здоровье.

То же самое надо сделать с сигаретами. Потому что сегодня все табачные ларьки работают 24/7, круглыми сутками. Надо от этого уходить и продавать так же, как алкоголь, с 10:00 до 23:00, — считает Ярошенко.

Он также высказал мнение, что под запрет должны попасть и курительные смеси, табаки для кальяна и другая никотиносодержащая продукция. Кроме того, Ярошенко предложил ограничить продажу сигарет одним блоком в месяц на человека. По его словам, это соответствует концепции антитабачной кампании, которая идет в России.

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