https://static.news.ru/photo/895b769a-5a0f-11ea-bd74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций готовит поправки в ряд законов, предусматривающие уголовное наказание за оскорбление людей в Интернете.

Этот вопрос надо регулировать. Тем более, что есть отдельный большой пласт — про угрозы убийством, угрозы жизни людей в Интернете, конкретным людям, их родным и близким, — цитирует ТАСС председателя комиссии Александра Малькевича.

Он не уточнил, как именно предлагается наказывать за оскорбление в Сети.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею о введении ответственности для чиновников за оскорбления граждан. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он согласился с предложением одного из участников ввести такую ответственность, вплоть до увольнения.