В России предложили лишить заработка выступивших против СВО артистов Mash: выступившим против СВО артистам могут запретить концерты в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

Артистам, которые выступили против проведения специальной военной операции, а также звездам, не определившимся с позицией и продолжающим отмалчиваться, могут запретить концерты в России, также их могут лишить авторских отчислений, передает Telegram-канал Mash. По его данным, автором соответствующей инициативы выступил глава ФПБК Виталий Бородин.

Как стало известно каналу, в список вошли исполнители Александр Ревва и Алла Пугачева, которые высказывались против СВО, а также певица Глюкоза, не делавшая заявлений по этому поводу. Как утверждают авторы, Бородин уже написал обращение в Госдуму, где пояснил, что «вышеперечисленные артисты наживаются на гражданах собственной страны».

Ранее результаты опроса NEWS.ru показали, что подавляющее большинство россиян поддержало «отмену» российских знаменитостей, выступивших против специальной военной операции на Украине. За такой вариант проголосовали 80% респондентов.

Депутат Госдумы музыкант Денис Майданов заявил, что уехавшие из России артисты наплевали в душу своим поклонникам. По его словам, они ошибочно считали себя незаменимыми. Он высказал мнение, что россияне не простят этих исполнителей, если те захотят вернуться.