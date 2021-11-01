В России предложили кардинально изменить наказания за пьяное вождение

В прошлом году на российских дорогах погибло более 4,4 тысячи человек из-за употребления алкоголя за рулем. Многие страны мира ввели жесткие наказания за езду в нетрезвом виде — от высоких штрафов до уголовных сроков. При этом российское законодательство в этой сфере остается слишком мягким, считает предприниматель, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. По его мнению, ужесточение наказания за подобные преступления поможет существенно снизить смертность на российских дорогах.

По итогам прошлого года почти каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие в России было совершено с участием водителей с признаками опьянения (более 18,5 тысячи случаев). По мнению Давыдова, России необходимо использовать опыт ведущих мировых держав, чтобы решить эту проблему. Так, несмотря на стремительный рост числа автомобилей за последние годы, Япония смогла значительно сократить смертность на дорогах: за период с 2000 по 2019 год этот показатель снизился на 62% (в 2019 году смертность составила 3,1 на 100 тыс. человек, в то время как в Евросоюзе — 5,12, а в России — 11,63). Уровень смертности в ДТП с употреблявшими алкоголь в Японии составил 4,9%, что в 5–6 раз меньше, чем аналогичный показатель в России.

Нетрезвые водители в Японии рискуют не только получить большой штраф в миллион йен (около 620 тысяч рублей), но и отправиться в тюрьму на срок до пяти лет в зависимости от уровня интоксикации. Кроме того, японское законодательство предусматривает наказание и для сопровождающих пьяного водителя пассажиров. Так, безответственное поведение таких граждан обойдется нарушителям в 5 тысяч долларов (355 тысяч рублей) и тюремным сроком до трех лет. Наказание может понести даже сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что клиент за рулем.

В Китае сам факт вождения в нетрезвом виде считается уголовным преступлением, вне зависимости от наличия инцидента с участием водителя. Подобное нарушение будет иметь влияние на карьеру водителя: он не сможет рабоать в госучреждениях (а действующий чиновник будет уволен). Число подобных правонарушений в Китае резко сократилось после отнесения их к уголовно-наказуемым проступкам, отмечает Давыдов.

В США количество смертей на дорогах из-за нетрезвого вождения за 30 лет сократилось на треть именно из-за ужесточения наказания. Так, при употреблении более чем 80 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови в Нью-Йорке действует наказание в виде лишения свободы сроком до одного года и выплаты штрафа в размере $500–1000, водитель также лишается прав как минимум на полгода. Повторное нарушение повлечет штраф до пяти тысяч долларов, а в случае третьего инцидента водителю грозит до семи лет тюрьмы и штраф от двух до десяти тысяч долларов.

В некоторых странах проблема употребления алкоголя за рулем решается политикой «нулевой толерантности»: так, в Дубае в 2020 году всего было зарегистрировано 670 случаев употребления алкоголя за рулем (и 94 случая вождения под действием наркотических средств) — в качестве наказания здесь применяется ограничение свободы и/или штраф в размере 25 тысяч дирхамов (478 тысяч рублей). Всего в эмирате в прошлом году было зарегистрировано 7287 случаев автомобильных нарушений, 58 из них повлекли гибель людей. В случае смертельного исхода пострадавшим семьям выплачивается компенсация, которая собирается с водителей, нарушивших правила, — в 2020-м таких средств было собрано в размере 21 миллиона дирхамов (более 400 миллионов рублей).

По мнению Дмитрия Давыдова, ужесточение законодательства необходимо и в России. В частности, комплекс мер мог бы включать увеличение размера штрафа и срока лишения прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас наказание за нарушение, не содержащее уголовно-наказуемого деяния, состоит из штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав сроком от полутора до двух лет. Эта сумма могла быть увеличена до 100 тысяч рублей, а срок изъятия прав — до трех лет. Такое же наказание предлагается установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю, а в случае, когда нетрезвый водитель не имеет прав, срок административного ареста может возрасти с 10–15 суток до 30 суток, а штраф поднят также до 100 тысяч рублей. «Такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку помимо риска долгосрочного лишения прав каждый случай нетрезвого вождения будет создавать значительную угрозу личному бюджету», — надеется Давыдов.

Кроме того, следует привлекать к отвественности и пассажиров, сопровождающих нетрезвых водителей. Не сумев отговорить нетрезвого водителя и воспользовавшись его услугами, такие пассажиры становятся соучастниками преступления исходя из моральных принципов, отмечает предприниматель. При этом у пассажиров общественного транспорта и такси должна быть возможность избежать наказания, поскольку факт употребления опьяняющих веществ водителем может быть им неизвестен.

«Налагая денежный штраф за езду вместе с пьяным водителем, государство будет мотивировать пассажиров проверять трезвость водителей, убеждать их воздерживаться от употребления опьяняющих веществ за рулем и от езды в нетрезвом виде. Очевидно, это сократит количество случаев незаконной и опасной езды», — отмечает Дмитрий Давыдов.

Подобные меры помогут исправить ситуацию со смертностью на российских дорогах. Однако без законодательной поддержки этих инициатив со стороны государства изменения невозможны, отмечает бизнесмен.