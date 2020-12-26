В России предложили изменить порядок начисления зарплаты учителям

https://static.news.ru/photo/266880ac-480a-11eb-8fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова считает, что при реформировании порядка начисления заработной платы педагогам в России необходимо закрепить гарантированную часть заработка, которая будет не ниже 70% от средней зарплаты по региону.

Гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий, — приводит слова Куприяновой URA.RU.

При этом гарантированная часть зарплаты не должна опускаться ниже МРОТ, уточнила она. Куприянова добавила, что в новой системе расчёта зарплат для педагогов необходимо учесть в том числе преподавателей-дефектологов, психологов, логопедов, мастеров производственного обучения и методистов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил российским ведомствам внести предложения по реформированию системы оплаты труда для педагогов в России после большой пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой преподаватель пожаловался на низкую зарплату. Разработкой новых стандартов формирования зарплат для учителей занимаются в Минпросвещения, Минтруде, Минфине, в Общероссийском Профсоюзе образования.

В ноябре NEWS.ru писал, что правительство постановило выплачивать педагогам всех российских школ дополнительные пять тысяч рублей в месяц за работу классными руководителями.